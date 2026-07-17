Politico: в НАТО "любили" Федорова и разочарованы его отставкой

В Североатлантическом альянсе "любили" бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова и недовольны решением Владимира Зеленского его уволить. Об этом пишет европейское издание Politico, ссылаясь на чиновника военного блока.

В Североатлантическом альянсе "любили" бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова и недовольны решением Владимира Зеленского его уволить. Об этом пишет европейское издание Politico, ссылаясь на чиновника военного блока.

"В НАТО любили его. Он выполнял свою работу. Мы не ожидали, что такое произойдет", - указал источник.

Некоторое время назад еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс также выразил недовольство Еврокомиссии этой отставкой и заявил, что потребует от украинских властей разъяснений.