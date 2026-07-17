В Североатлантическом альянсе "любили" бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова и недовольны решением Владимира Зеленского его уволить. Об этом пишет европейское издание Politico, ссылаясь на чиновника военного блока.
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Безопасность
Politico: в НАТО "любили" Федорова и разочарованы его отставкой
17 июля 2026 / 18:59
© Alexandros Michailidis/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС
В Североатлантическом альянсе "любили" бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова и недовольны решением Владимира Зеленского его уволить. Об этом пишет европейское издание Politico, ссылаясь на чиновника военного блока.
"В НАТО любили его. Он выполнял свою работу. Мы не ожидали, что такое произойдет", - указал источник.
Некоторое время назад еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс также выразил недовольство Еврокомиссии этой отставкой и заявил, что потребует от украинских властей разъяснений.
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