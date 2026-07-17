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Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 4 661 дрон ВСУ
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 4 661 дрон ВСУ Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 4 661 дрон ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю нейтрализовали 68 управляемых авиабомб и 4 661 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю нейтрализовали 68 управляемых авиабомб и 4 661 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 68 управляемых авиационных бомб, 7 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 2 крылатые ракеты большой дальности, а также 4 661 беспилотник самолетного типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 183 156 беспилотников, 666 зенитных ракетных комплексов, 30 183 танка и других боевых бронемашин, 1 760 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 795 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 695 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Теги:
#средства пво
#россия
#неделя
#беспилотник
#всу.
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