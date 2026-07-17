Apple обошла Nvidia и стала самой крупной по капитализации компанией в мире

Американская корпорация Apple опередила Nvidia по рыночной капитализации и стала самой дорогой компанией в мире, свидетельствуют данные торгов.

Американская корпорация Apple опередила Nvidia по рыночной капитализации и стала самой дорогой компанией в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16:37 мск, акции Apple на бирже Nasdaq демонстрировали рост на 0,2% и находились на уровне $333,94 за единицу. К 16:42 мск акции ускорили рост, до $334,03 за бумагу (+0,23%).

Вместе с тем акции Nvidia теряли 4,37% и торговались на уровне $198,34 за бумагу, свидетельствуют данные на 16:42 мск. Индекс Nasdaq 100 опускался на 2,59% и находился на отметке в 28 274,85 пункта.

Капитализация Apple составила $4,9 трлн. В топ-3 по капитализации также входят Nvidia ($4,83 трлн) и управляющая Google Alphabet ($4,19 трлн).

Агентство Bloomberg обращает внимание, что выход Apple на первое место по капитализации связан с оттоком инвестиций из технологического сектора, в частности - снижением котировок Nvidia в свете выпуска китайским стартапом Moonshot AI новой модели, способной конкурировать с лучшими разработками OpenAI и Anthropic, использующих чипы американской компании.