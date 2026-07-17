Секретарем Совбеза Украины будет назначен Игорь Клименко

Владимир Зеленский предложил экс-главе МВД Украины Игорю Клименко стать секретарем Совета национальной безопасности и обороны вместо Рустема Умерова.

"Игорь Клименко продолжит работать на Украине в сфере защиты нашего государства и людей. Предложил ему позицию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении готовится", - указал Зеленский в Telegram-канале.

В этой связи появились предположения, что Умерова снова попытаются отправить послом в США. Ранее послом хотели назначить отправленную в отставку с поста премьера Юлию Свириденко, однако она, как сообщалось, не согласилась.

Зеленский также заявил, что провел совещание с новым премьер-министром Украины Сергеем Корецким и обсудил с ним назначение исполняющих обязанности министров обороны и иностранных дел.

По данным РБК-Украина, и. о. главы МИД станет Андрей Сибига. Сам Зеленский еще в четверг поручил и. о. председателя Службы безопасности Украины Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.

Изначально Зеленский планировал в результате кадровых перестановок избавиться от министра обороны Михаила Федорова и назначить вместо него Клименко. Однако, когда стало известно, что Федоров не сохранит пост в новом правительстве, в украинских городах начались массовые протестные акции. На этом фоне в Раде стало не хватать голосов для назначения Клименко новым главой МО.