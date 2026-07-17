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Лидер КНР призвал не допустить возврата мира к "закону джунглей"
Лидер КНР призвал не допустить возврата мира к "закону джунглей" Лидер КНР призвал не допустить возврата мира к "закону джунглей"

Мировое сообщество должно уважать законные права и интересы каждой страны и не допустить возвращения к "эпохе закона джунглей". На этом акцентировал внимание председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Шанхае с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Мировое сообщество должно уважать законные права и интересы каждой страны и не допустить возвращения к "эпохе закона джунглей". На этом акцентировал внимание председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Шанхае с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Встреча состоялась на полях Всемирной конференции по искусственному интеллекту, которая проходит в Шанхае с 17 по 20 июля.

"Мы должны отстаивать справедливость и правосудие, каждая страна является равноправным членом международного сообщества; суверенитет, территориальная целостность, законные права и интересы каждой страны должны уважаться. Мы никогда не должны допустить возвращения мира к эпохе закона джунглей", - указал он.

Си Цзиньпин отметил, что нынешняя международная обстановка нестабильна и хаотична, что требует практики подлинного многостороннего подхода и возрождения статуса и роли ООН.

По его словам, Китай последовательно предпринимает конкретные действия для поиска надлежащего пути сосуществования крупных держав, внося больше стабильности и уверенности в мир. Пекин намерен углублять сотрудничество с ООН в целях содействия миру и развитию во всем мире, заключил лидер КНР.

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Теги:
#си цзиньпин
#возврат
#закон джунглей
#мир
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