Новак заявил, что хотел бы приобрести себе новый Lada Azimut

Вице-премьер РФ Александр Новак во время посещения предприятия "Автоваза" оценил кроссовер Lada Azimut и заявил, что хотел бы купить себе этот автомобиль, когда он будет доступен в продаже.

Вице-премьер РФ Александр Новак во время посещения предприятия "Автоваза" оценил кроссовер Lada Azimut и заявил, что хотел бы купить себе этот автомобиль, когда он будет доступен в продаже.

"Я, откровенно говоря, очень впечатлен, поскольку автомобиль очень высокого качества: и внутри отделка материала, очень мягко идет, шумоизоляция отличная. Проверили на тест-драйве различные препятствия, и по разным дорогам, как говорится с выбоинами, проехали, и очень мягкая подвеска. Я уверен, что он будет пользоваться очень большой популярностью. Такого уровня, на мой взгляд, "Автоваз" еще не выпускал машины", - отметил он в беседе с ТАСС.

Новак указал, что сам хотел бы приобрести этот автомобиль. "Мы уже обсудили с директором, мне нравится. Как только выйдет, я думаю, что возьму", - сказал он.

Начало производства кроссовера Lada Azimut намечено на сентябрь текущего года. Как заявлял глава "Автоваза", продажи авто планируется запустить в четвертом квартале 2026 года.