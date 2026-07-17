Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 июля 2026 / 23:40
КОТИРОВКИ
USD
17/07
78.3181
EUR
17/07
89.3296
Новости часа
ФАС России разработала новые правила возврата ж/д билетов Цена нефти Brent впервые с 12 июня поднималась выше $88
Москва
17 июля 2026 / 23:40
Котировки
USD
17/07
currency
78.3181
0.0000
EUR
17/07
currency
89.3296
0.0000
США решили припугнуть президента Бразилии. Мнение
США решили припугнуть президента Бразилии. Мнение
17 июля 2026 / 15:25
Новым премьером Великобритании станет Энди Бернэм
Новым премьером Великобритании станет Энди Бернэм
17 июля 2026 / 15:13
МО РФ сообщило о 19 групповых ударах по военным целям на Украине
МО РФ сообщило о 19 групповых ударах по военным целям на Украине
17 июля 2026 / 14:55
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Технологии / Мир моторов / Политика и религия
Технологии
Новак заявил, что хотел бы приобрести себе новый Lada Azimut
Новак заявил, что хотел бы приобрести себе новый Lada Azimut Новак заявил, что хотел бы приобрести себе новый Lada Azimut

Вице-премьер РФ Александр Новак во время посещения предприятия "Автоваза" оценил кроссовер Lada Azimut и заявил, что хотел бы купить себе этот автомобиль, когда он будет доступен в продаже.

Вице-премьер РФ Александр Новак во время посещения предприятия "Автоваза" оценил кроссовер Lada Azimut и заявил, что хотел бы купить себе этот автомобиль, когда он будет доступен в продаже.

"Я, откровенно говоря, очень впечатлен, поскольку автомобиль очень высокого качества: и внутри отделка материала, очень мягко идет, шумоизоляция отличная. Проверили на тест-драйве различные препятствия, и по разным дорогам, как говорится с выбоинами, проехали, и очень мягкая подвеска. Я уверен, что он будет пользоваться очень большой популярностью. Такого уровня, на мой взгляд, "Автоваз" еще не выпускал машины", - отметил он в беседе с ТАСС.

Новак указал, что сам хотел бы приобрести этот автомобиль. "Мы уже обсудили с директором, мне нравится. Как только выйдет, я думаю, что возьму", - сказал он.

Начало производства кроссовера Lada Azimut намечено на сентябрь текущего года. Как заявлял глава "Автоваза", продажи авто планируется запустить в четвертом квартале 2026 года.

  • new_top
Теги:
#новак
#авто
#покупка
#lada azimut.
Также по теме:
07.07.2026 21:59
Колокольцев: на Кубе суточная норма хлеба вдвое ниже, чем в блокадном Ленинграде
25.06.2026 17:44
"Автоваз" представил универсал Lada Iskra с "механикой"
22.06.2026 13:45
Jeland назвал стартовую цену среднеразмерного кроссовера J7
17.06.2026 17:59
СФ разрешил управлять вездеходами с правами категории B, C и D
16.06.2026 16:59
Группа "Соллерс" запустила продажи Sollers SF5
04.06.2026 14:30
В России запущено производство автомобилей нового бренда Senat
27.05.2026 12:15
Папа Римский стал одним из первых водителей электрической модели Ferrari
26.05.2026 15:29
Volga объявила стартовые цены на первые три модели бренда
25.05.2026 12:58
Силуанов одобрил идею разрешить мотоциклистам ездить по выделенной полосе
22.05.2026 14:45
"Автоваз" запустил продажи лимитированной серии Lada Niva Travel
США решили припугнуть президента Бразилии. Мнение
США решили припугнуть президента Бразилии. Мнение
Новым премьером Великобритании станет Энди Бернэм
Новым премьером Великобритании станет Энди Бернэм
МО РФ сообщило о 19 групповых ударах по военным целям на Украине
МО РФ сообщило о 19 групповых ударах по военным целям на Украине
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
21:58
ФАС России разработала новые правила возврата ж/д билетов
21:37
Цена нефти Brent впервые с 12 июня поднималась выше $88
20:59
Европейский союз настольного тенниса отменил ограничения в отношении россиян
20:46
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет 71%
20:31
Рютте заявил, что НАТО не планирует ни на кого нападать
20:16
Новак заявил, что хотел бы приобрести себе новый Lada Azimut
20:15
Кравцов назвал число работ ЕГЭ, написанных на 100 баллов
19:59
Лидер КНР призвал не допустить возврата мира к "закону джунглей"
19:45
Секретарем Совбеза Украины будет назначен Игорь Клименко
19:33
Apple обошла Nvidia и стала самой крупной по капитализации компанией в мире
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО