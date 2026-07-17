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Безопасность
Рютте заявил, что НАТО не планирует ни на кого нападать
Рютте заявил, что НАТО не планирует ни на кого нападать Рютте заявил, что НАТО не планирует ни на кого нападать

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с утверждением о том, что военный блок не собирается ни на кого нападать.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с утверждением о том, что военный блок не собирается ни на кого нападать.

"Мы - оборонительный альянс. Это означает, что мы никогда ни на кого не нападем", - отметил он в интервью агентству DPA, комментируя планы ФРГ закупить у США крылатые ракеты Tomahawk.

Рютте указал, что их размещение на территории Германии якобы является "частью совместного сдерживания".

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая в Бундестаге, заявил, что власти его страны условились с США о покупке Tomahawk. Ожидается, что Вашингтон в августе официально выдаст разрешение на приобретение ракет и наземных пусковых установок Typhon.

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Теги:
#рютте
#нато
#нападение
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