Рютте заявил, что НАТО не планирует ни на кого нападать

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с утверждением о том, что военный блок не собирается ни на кого нападать.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с утверждением о том, что военный блок не собирается ни на кого нападать.

"Мы - оборонительный альянс. Это означает, что мы никогда ни на кого не нападем", - отметил он в интервью агентству DPA, комментируя планы ФРГ закупить у США крылатые ракеты Tomahawk.

Рютте указал, что их размещение на территории Германии якобы является "частью совместного сдерживания".

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая в Бундестаге, заявил, что власти его страны условились с США о покупке Tomahawk. Ожидается, что Вашингтон в августе официально выдаст разрешение на приобретение ракет и наземных пусковых установок Typhon.