Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с утверждением о том, что военный блок не собирается ни на кого нападать.
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Безопасность
Рютте заявил, что НАТО не планирует ни на кого нападать
17 июля 2026 / 20:31
© AP/ Virginia Mayo/ТАСС
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с утверждением о том, что военный блок не собирается ни на кого нападать.
"Мы - оборонительный альянс. Это означает, что мы никогда ни на кого не нападем", - отметил он в интервью агентству DPA, комментируя планы ФРГ закупить у США крылатые ракеты Tomahawk.
Рютте указал, что их размещение на территории Германии якобы является "частью совместного сдерживания".
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая в Бундестаге, заявил, что власти его страны условились с США о покупке Tomahawk. Ожидается, что Вашингтон в августе официально выдаст разрешение на приобретение ракет и наземных пусковых установок Typhon.
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