ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет 71%

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 71%. Опрос проводился с 6 по 12 июля среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 71%. Опрос проводился с 6 по 12 июля среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"По результатам комбинированного метода опроса граждан показатель одобрения деятельности президента с 6 по 12 июля 2026 года составил 65,1%. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 71,0% опрошенных", - следует из материалов исследования.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 45,6% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 47,3% участников опроса. О доверии Мишустину заявили 56,1% сограждан.

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,4%, лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 27%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 21,5%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 11,3%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 35,3%, "Новых людей" - 10,7%, КПРФ - 10,1%, ЛДПР - 8,2%, "Справедливой России" - 4%.