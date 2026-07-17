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Европейский союз настольного тенниса отменил ограничения в отношении россиян
Европейский союз настольного тенниса отменил ограничения в отношении россиян Европейский союз настольного тенниса отменил ограничения в отношении россиян

Европейский союз настольного тенниса (ETTU) вслед за Международной Федерацией настольного тенниса (ITTF) отменил ограничения в отношении спортсменов из России. От этом со ссылкой на ETTU сообщает ТАСС.

Европейский союз настольного тенниса (ETTU) вслед за Международной Федерацией настольного тенниса (ITTF) отменил ограничения в отношении спортсменов из России. От этом со ссылкой на ETTU сообщает ТАСС.

В понедельник ITTF объявила о снятии санкций с российских спортсменов. С 28 июля россияне смогут участвовать во всех соревнованиях с гимном и флагом.

"Вслед за решениями исполнительного комитета ITTF, принятыми в отношении спортсменов с паспортами России и Белоруссии, а также решением исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 июля 2026 года исполнительный комитет ETTU 16 июля текущего года принял решение привести позицию ETTU в соответствие с решениями МОК и ITTF. В связи с этим спортсмены, имеющие российские и белорусские паспорта, будут допущены к участию в соревнованиях ETTU без ограничений и на тех же условиях, что и все остальные спортсмены, начиная с 28 июля 2026 года", - указали в ETTU.

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Теги:
#настольный теннис
#ограничения
#европа
#россияне.
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