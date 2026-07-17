Кравцов назвал число работ ЕГЭ, написанных на 100 баллов

По итогам дополнительных дней пересдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) общее число написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам работ составило 10 090. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По итогам дополнительных дней пересдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) общее число написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам работ составило 10 090. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"25 лет назад ЕГЭ был смелым экспериментом, а сегодня стал одним из индикаторов состояния системы образования. Его результаты говорят о том, что уровень подготовки школьников растет. С итогами пересдач число работ, написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам, составило 10 090", - приводит его слова пресс-служба Минпросвещения.

По результатам пересдачи больше всего новых 100-балльных результатов по информатике (82), литературе (65), русскому языку (58) и профильной математике (53). За последние шесть лет более чем на 5% увеличилось количество выпускников, набравших 180 и более баллов по трем предметам. Вместе с тем на 4% уменьшилось число тех, кому не удалось преодолеть минимальный порог.