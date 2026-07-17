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Цена нефти Brent впервые с 12 июня поднималась выше $88
Цена нефти Brent впервые с 12 июня поднималась выше $88 Цена нефти Brent впервые с 12 июня поднималась выше $88

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $88 за баррель впервые с 12 июня текущего года.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $88 за баррель впервые с 12 июня текущего года.

По состоянию на 20:31 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 4,52% и торговалась на уровне $88,04 за баррель.

К 20:36 мск стоимость Brent замедлила рост и находилась на отметке в $87,74 за баррель (плюс 4,17%), свидетельствуют данные торгов.

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#brent
#цена
#нефть
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