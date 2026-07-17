Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $88 за баррель впервые с 12 июня текущего года.
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Экономика
Цена нефти Brent впервые с 12 июня поднималась выше $88
17 июля 2026 / 21:37
© Егор Алеев/ ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $88 за баррель впервые с 12 июня текущего года.
По состоянию на 20:31 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 4,52% и торговалась на уровне $88,04 за баррель.
К 20:36 мск стоимость Brent замедлила рост и находилась на отметке в $87,74 за баррель (плюс 4,17%), свидетельствуют данные торгов.
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