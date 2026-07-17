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ФАС России разработала новые правила возврата ж/д билетов
ФАС России разработала новые правила возврата ж/д билетов ФАС России разработала новые правила возврата ж/д билетов

ФАС России разработала новые правила возврата ж/д билетов для повышения их доступности. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

ФАС России разработала новые правила возврата ж/д билетов для повышения их доступности. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

Так, перевозчики смогут самостоятельно устанавливать размер сбора в пределах до 10% от стоимости неиспользованного проездного документа. Решение было инициировано и поддержано в предложенной ФАС России редакции членами Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО "РЖД".

"Изменения нацелены на снижение рисков приобретения большей части билетов перекупщиками. Стоимость услуги по оформлению возврата денег за неиспользованный железнодорожный билет регулируется государством. В 2020 году из-за распространения COVID-19 она была снижена до минимального размера. В настоящее время это привело к росту числа возвращаемых билетов более чем в 3 раза по сравнению с допандемийным периодом. Принятие изменений призвано значительно сократить число возвратов, привести к снижению искусственно созданного дефицита и обеспечить наличие достаточного количества билетов в продаже", - указали в ФАС.

Согласно данным перевозчиков, по итогам 2025 года количество возвращенных билетов составило более 25 млн. Повторно выкупаются всего 5,9 млн мест, а около 9 млн мест остаются непроданными. При этом более половины возвратов оформляются за 5 и менее дней до отправления поезда.

Отмечается, что для системного решения этой проблемы ФАС России разработала проект приказа о неприменении ценового регулирования в отношении сбора за возврат железнодорожных билетов.

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Теги:
#фас
#возврат
#новые правила
#ж/д билеты.
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