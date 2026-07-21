Сверхдержавам МУС не нужен

США намерены использовать все доступные им инструменты в кампании по расформированию Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По оценке главы американского внешнеполитического ведомства, МУС "вмешивается в деятельность американских вооруженных сил и правоохранительных органов", что якобы грозит "гибелью США как суверенного и независимого государства". "Администрация [президента США Дональда] Трампа всегда будет защищать наших военнослужащих от этой угрозы. США запускают дипломатическую кампанию [против МУС], руководствуясь простым посылом - суверенные государства превыше глобализма", - заявил Рубио в своем блоге на Substack.

"Используя все имеющиеся у нашего правительства инструменты и работая с союзниками, с которыми мы можем объединить усилия, мы будем демонтировать МУС, если потребуется - по кирпичику", - отметил госсекретарь США.

13 июля Госдепартамент сообщил, что США запускают масштабную кампанию против МУС с целью нейтрализации исходящей от него, по мнению Вашингтона, "угрозы американскому суверенитету". Из заявления ведомства следует, что возможные действия против МУС будут включать в себя в том числе "отмену [американских въездных] виз и запрет на въезд [в США] персонала" суда. Кроме того, имеется в виду "расширение санкций против МУС и связанных [с ним] организаций".

Нынешняя американская администрация во главе с Трампом уже несколько раз вводила санкции в отношении МУС. Указ, предусматривающий введение санкций против должностных лиц МУС, Трамп подписал 6 февраля 2025 года. Американское правительство обвинило МУС в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, таких как Израиль. В частности, в США считают, что суд злоупотребил своими полномочиями, выдав необоснованные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. Указ позволяет применять финансовые и визовые рестрикции против причастных к расследованиям в отношении американских граждан или их союзников сотрудников МУС, а также членов их семей.

Политический аналитик Павел Шипилин назвал странным «заявление о желании ликвидации МУС. При целенаправленной работе США с другими государствами это теоретически возможно. Но тут надо понимать, что для той же Америке МУС это эффективный инструмент влияния. Да, они не ратифицировали т.н. Римский статут и не признают его решения, так же как Россия и Китай и ряд других стран. Но Америка всегда оказывала влияние на МУС. Сейчас, видимо, в США решили, что они должны не только влиять на решения, которые им выгодны, но и еще и профилактировать решения, которые им не выгодны. А здесь сложнее. А коль скоро США не могут полностью запретить другим странам влиять на его решения, то будут стараться вообще исключить МУС из международно-правовых отношений. Посмотрим, что у них получится, ведь это работа на многие годы».

Эксперт также отметил, что «МУС России тоже не особенно нужен. Предполагалось, что это будет объективный орган, но сверхдержавы не могут в этом участвовать. Любая из трех сверхдержав всегда имеет в зоне своего влияния серьезных оппонентов в лице приграничных государств. Америку не любят Латинская Америка, у России с постсоветским пространством непростые отношения, у Китая со своими соседями по Юго-Восточной Азии. Поэтому ни одна из сверхдержав не ратифицировала и не принимает юрисдикцию МУС по объективным причинам. То есть это такой орган, который может решать проблемы только государств второго эшелона. Это все равно та же история, что и в ООН - не все страны равны. Поэтому в принципе сверхдержавам МУС не нужен, потому что решения его выполняться не будут. А остальные страны пусть думают, решает ли МУС их проблемы».