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Спорт
Россия возвращается в мировой спорт
Отмену ограничений на участие российских атлетов в международных соревнованиях комментирует спортивный журналист Алексей Осин
Россия возвращается в мировой спорт Россия возвращается в мировой спорт

Отмену ограничений на участие российских атлетов в международных соревнованиях комментирует спортивный журналист Алексей Осин

Отмену ограничений на участие российских атлетов в международных соревнованиях комментирует спортивный журналист Алексей Осин

Последние месяцы ряд международных спортивных федераций сняли ограничения с российских спортсменов, разрешив им участвовать в соревнованиях без ограничений и с национальной символикой.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

Европейский союз настольного тенниса (ETTU) 17 июля вслед за Международной федерацией настольного тенниса (ITTF) снял все ограничения на участие российских спортсменов в своих соревнованиях.

Ранее аналогичное решение приняли Объединённый мир борьбы (UWW), Международная федерация гимнастики (World Gymnastics), Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), Международная федерация фехтования (FIE), Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF), Международная федерация гандбола (IHF), Международная федерация самбо (FIAS), Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo), Международная федерация дзюдо (IJF).

Всего же сняли ограничения с российских спортсменов 14 международных федераций. «Процесс возвращения России в мировой спорт значительно ускорился», - написал в соцсетях министр спорта РФ Михаил Дегтярёв

При этом в ряде видов спорта ограничения сохраняются. Например, полный запрет на участие россиян действует в лёгкой атлетике, биатлоне, футболе, хоккее и других дисциплинах.

Спортивный обозреватель радио «Спутник» Алексей Осин поясняет, что «ослабление ряда санкций в отношении России было принято в соответствии с рекомендациями исполкома МОК, который все эти ограничения снял.  А дифференциация здесь зависит от того, какие страны определяют политику конкретной федерации и каково влияние и вес россиян в конкретном виде спорта. То есть фехтование без России теряет популярность. Без российских спортсменов фигурное катание тоже становится достаточно неинтересным видом или тот же волейбол. Точно так же, как трудно представить себе отстранение сборной Бразилии по футболу по политическим мотивам от ЧМ. Но есть и исключения - там, где в федерациях заправляют скандинавские страны. Там Россию категорически не допускают. Это лыжи, биатлон и прочее. То есть шанс международным спортивным федерациям дан, но многие пока говорят – не хотим.  А многие практически сразу, такие как федерация волейбола, откликнулись. Так же многие еще до рекомендаций вернули Россию и с флагом, и с гимном. То есть тут налицо разное отношение к нам».  

В то же время эксперт отметил сложность в прогнозировании, «когда бойкот будет полностью снят. Многое зависит от политической ситуации. Сейчас рекомендации МОК стали возможны потому, что США и Израиль начали агрессию против Ирана. Для Запада возникла двойственная ситуация, и МОК во многом благодаря ее руководителю Кирсти Ковентри принял такое решение. А когда все это окончательно изменится, никто не знает. Но постепенно этот процесс будет идти, и Россия будет возвращаться, но не во всех видах спорта».            

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Теги:
#спорт
#возвращение
#россия
#россия
#возвращение
#спорт
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