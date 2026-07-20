Сборная Испании во второй раз победила в ЧМ по футболу

Сборная Испании со счетом 1:0 в дополнительное время выиграла у команды Аргентины в финальном матче чемпионата мира 2026 года по футболу. Игра состоялась в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

Сборная Испании со счетом 1:0 в дополнительное время выиграла у команды Аргентины в финальном матче чемпионата мира 2026 года по футболу. Игра состоялась в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

Единственный мяч на 106-й минуте отправил в ворота Ферран Торрес.

Соперники провели между собой второй матч на мировом первенстве. Впервые они сыграли друг с другом на групповом этапе ЧМ 1966 года. Та встреча завершилась победой аргентинцев со счетом 2:1.

Испанцы во второй раз победили в чемпионате мира. Впервые команда завоевала трофей в 2010 году, переиграв в финале нидерландцев. Сборная Испании всего дважды выходила в финал на ЧМ. По числу титулов команда Испании сравнялась с французами и уругвайцами, их опережают команды Бразилии (5), Германии, Италии (по 4) и Аргентины (3).

Для сборной Аргентины это был седьмой финал на мировых первенствах. В этих матчах в активе команды три победы (1978, 1986, 2022) и четыре поражения (1930, 1990, 2014, 2026).

Нынешний чемпионат мира принимали США, Канада и Мексика с 11 июня. В нем впервые участвовали 48 команд. В 2022 году сборная Аргентины в финале в серии пенальти одеожала победу у команды Франции.