США совершили очередную серию ударов по Ирану

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) информировало о нанесении очередной серии ударов по территории Ирана.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) информировало о нанесении очередной серии ударов по территории Ирана.

"Центральное командование завершило нанесение девятый вечер подряд ударов по Ирану", - следует из сообщения на странице CENTCOM в соцсети X.

Уточняется, что были атакованы "командные центры, объекты берегового наблюдения и средства ПВО, средства ВМС, места расположения ракет и беспилотников".