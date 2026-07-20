Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) информировало о нанесении очередной серии ударов по территории Ирана.
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Безопасность
США совершили очередную серию ударов по Ирану
20 июля 2026 / 10:38
© U.S. Central Command via AP/ТАСС
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) информировало о нанесении очередной серии ударов по территории Ирана.
"Центральное командование завершило нанесение девятый вечер подряд ударов по Ирану", - следует из сообщения на странице CENTCOM в соцсети X.
Уточняется, что были атакованы "командные центры, объекты берегового наблюдения и средства ПВО, средства ВМС, места расположения ракет и беспилотников".
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