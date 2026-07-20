Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне поднималась выше $91 за баррель впервые с 11 июня текущего года, свидетельствуют данные торгов.
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Экономика
Цена нефти Brent впервые с 11 июня превышала $91 за баррель
20 июля 2026 / 10:59
© Егор Алеев/ ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне поднималась выше $91 за баррель впервые с 11 июня текущего года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 01:27 мск, стоимость нефти Brent поднималась на 3,54% и торговалась на уровне $91,22 за баррель. К 01:30 мск цена Brent ускорила рост и находилась на отметке $91,42 за баррель (плюс 3,77%), это стало максимумом утра 20 июля.
К 07:00 мск стоимость Brent замедлила рост и составляла $90,26 за баррель (плюс 2,45%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в августе поднималась на 2,27%, до $83,64 за баррель.
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