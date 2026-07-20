Дмитрия Садовникова избрали главой Якутска

Дмитрий Садовников, занимающий пост первого зампредседателя правительства Якутии, выдвинутый партией "Единой Россией", избран депутатами Городской думы Якутска мэром столицы республики. Соответствующее сообщение размещено в канале гордумы в "Максе" .

Дмитрий Садовников, занимающий пост первого зампредседателя правительства Якутии, выдвинутый партией "Единой Россией", избран депутатами Городской думы Якутска мэром столицы республики. Соответствующее сообщение размещено в канале гордумы в "Максе".

"Главой городского округа "город Якутск" избран Дмитрий Садовников. По итогам открытого голосования решение принято большинством голосов депутатов Якутской городской Думы. За него проголосовали 23 депутата из 25", - сказано в сообщении.

Некоторое время назад кандидатуру Садовникова, а также заместителя гендиректора компании "Чистая Арктика" (выдвинут Советом муниципальных образований) Владислава Созонова на рассмотрение депутатов внес глава Якутии Айсен Николаев. Срок полномочий главы городского округа "город Якутск" составляет пять лет.

Ранее депутаты Городской думы Якутска приняли досрочную отставку Евгения Григорьева, занимавшего должность с 2021 года.