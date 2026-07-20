Новый премьер Великобритании Бернэм вступит в должность

Энди Бернэм 20 июля возглавит правительство Великобритании. Церемония, которая повторяется уже в шестой раз за последние десять лет, состоится полдень по местному времени (14:00 мск).

Энди Бернэм 20 июля возглавит правительство Великобритании. Церемония, которая повторяется уже в шестой раз за последние десять лет, состоится полдень по местному времени (14:00 мск).

Сначала уходящий премьер Кир Стармер выступит с прощальной речью и после этого отправится в Букингемский дворец, где король Карл III одобрит его отставку. Затем монарх встретится с Бернэмом и предложит ему сформировать правительство Его Величества.

Поскольку Бернэм 17 июля возглавил правящую Лейбористскую партию, ту же самую, которой до него управлял Стармер, для смены премьеров всеобщие выборы не понадобились. Бернэм может руководить Соединенным Королевством вплоть до парламентских выборов 2029 года.

Однако в приоритетном порядке он должен сформировать свою команду. Именно этим 56-летний Бернэм займется сразу после того, как займет свою резиденцию на Даунинг-стрит в центре столицы. Как правило, этот процесс занимает несколько часов, и уже к вечеру понедельника будут объявлены все основные члены его правительства.

Сразу после избрания лидером лейбористов Бернэм, который ранее занимал пост мэра Большого Манчестера, анонсировал масштабные планы. Так, политик заявил о намерении работать над построением новой политической модели, изменить курс Лейбористской партии и сделать так, чтобы партия работала как одна команда, а также вернуть полномочия регионам.