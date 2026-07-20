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Экономика
Логистический хаос на Ближнем Востоке повышает востребованность российской нефти
Идея трубопровода из Ирака к Средиземному морю вызывает большие сомнения
Логистический хаос на Ближнем Востоке повышает востребованность российской нефти Логистический хаос на Ближнем Востоке повышает востребованность российской нефти

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности; эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности; эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Пока мир наблюдает за усложняющейся логистической картиной на Ближнем Востоке, связанной с нештатной работой Ормузского пролива — по сути, с начала весны и по сей день, — а также с нарастающей угрозой закрытия прочих альтернативных маршрутов доставки нефти, в Вашингтоне, судя по всему, ищут технический выход из геополитического тупика. По поступающей информации, администрация Трампа прорабатывает идею строительства нового трубопровода через Ирак и Сирию — как альтернативу заблокированному Ормузскому проливу. Идея, на первый взгляд, выглядит как спасательный круг. Но при ближайшем рассмотрении она превращается в такой клубок противоречий, что её реализация скорее напоминает хождение по минному полю, чем реальный инфраструктурный проект.

Исходные условия уже катастрофические. Ормузский пролив — артерия для пятой части мировых поставок нефти — по сути, парализован. Саудовская Аравия, спасая свой экспорт, перенаправила потоки через трубопроводы к порту Янбу на Красном море. Теперь 70% саудовской нефти идёт именно этим маршрутом, и около 7% мировых объёмов энергоносителей оказались завязаны на безопасность Баб-эль-Мандебского пролива.

Но именно его Иран и попросил перекрыть йеменских хуситов. Сообщение Reuters о том, что Тегеран передал хуситам просьбу готовиться к закрытию пролива, — это не просто новость, а фиксация нового качества конфликта. Хуситы уже разместили беспилотники и ракеты в высокогорных районах Йемена вблизи Баб-эль-Мандеба и, по данным близкого к ним источника, ожидают приказа о начале операции. Контроль над решением, как утверждается, осуществляет Корпус стражей исламской революции, находящийся в Йемене. Таким образом, два ключевых пролива — Ормузский и Баб-эль-Мандебский — могут оказаться заблокированы одновременно. Это не временный сбой, а системный коллапс привычной логистики Ближнего Востока.

Ситуация осложняется тем, что после закрытия Ормуза значительная часть саудовской нефти была перенаправлена именно через Красное море. Теперь под угрозой оказывается и этот маршрут.

Дополнительную тревогу вызывает обострение между хуситами и Саудовской Аравией. Хуситы уже запустили ракеты по саудовской территории, обвинив королевство в бомбардировке аэропорта в Йемене. Региональные источники, близкие к Эр-Рияду, утверждают, что королевство воспринимает угрозы Ирана и хуситов очень серьезно и осведомлено о координации действий между Тегераном и йеменской группировкой по контролю над Красным морем.

В этом контексте идея нового трубопровода через Ирак и Сирию к средиземноморскому побережью — это попытка создать «третий путь», неподвластный иранским прокси. Маршрут, по сути, повторяет старые проекты британской эпохи — Киркук — Банияс (800-километровая магистраль для транспортировки сырой нефти из Ирака в сирийский средиземноморский порт) или же Киркук — Хайфа, — только адаптированные под современные реалии. Но реалии эти таковы, что любой подобный проект сталкивается с тремя группами неустранимых проблем.

Первая — военно-политическая. Трасса трубопровода должна пройти через территории, контролируемые проиранскими шиитскими группировками в Ираке, затем через восточную Сирию, где сохраняется влияние иранского КСИР и остатков проасадовских сил, и, наконец, через зоны, где действуют курдские формирования и турецкие прокси. На каждом из этих участков трубопровод становится заложником чьих-то интересов. Достаточно одной диверсии — и капиталоемкий проект превращается в груду металлолома.

Вторая — юридическая. Ирак и Сирия находятся под разными, но крайне сложными правовыми режимами. В Ираке — хронический политический кризис и борьба между Багдадом и Эрбилем за контроль над нефтяными доходами. В Сирии — непризнанный статус правительства, санкционный режим США и ЕС, а также фактическое отсутствие единого суверена над территорией. Согласовать такой проект с таким числом сторон — задача, сравнимая по сложности с подписанием всеобъемлющего мирного договора.

Третья — экономическая. Строительство трансграничного трубопровода в зоне боевых действий означает астрономические страховые и охранные издержки. Никто из институциональных инвесторов не вложит и доллар в проект, где срок окупаемости измеряется десятилетиями, а риск полной остановки — неделями. Без госгарантий и военного сопровождения со стороны США проект мертв еще на стадии чертежа.

И здесь мы подходим к главному вопросу: зачем вообще Трампу понадобилось публично обозначать эту идею именно сейчас? Ответ лежит не в технической, а в политической плоскости. Выступление американского лидера, в котором он, по поступающей информации, обрисовал контуры сухопутного маршрута для ближневосточной нефти, — это прежде всего сигнал рынкам. Сигнал о том, что США не сидят сложа руки, что альтернативы прорабатываются, что паника преждевременна.

Но между сигналом и реальностью — пропасть. Сама концепция не нова: ещё в середине XX века существовали трубопроводы из Ирака к средиземноморскому побережью — Киркук — Банияс и Киркук — Триполи. В разное время они работали, останавливались, подрывались и снова запускались. Сегодняшняя инициатива реанимирует эту идею, но в куда более взрывоопасных условиях.

Любая труба из Ирака или Саудовской Аравии в сторону Средиземного моря должна пересечь либо сирийскую территорию, где хозяйничают проиранские формирования, либо иорданско-израильский коридор, что тянет за собой сложнейший клубок согласований. В Ираке трасса пройдет через зоны влияния шиитских ополчений, лояльных Тегерану. Одна диверсия — и проект остановлен. Никакая охрана не спасет многокилометровую нитку в условиях прокси-войны.

Кроме того, возникает вопрос: кто будет финансировать такой проект? Институциональные инвесторы в такие риски не идут. Остаются государственные деньги — то есть американский налогоплательщик или саудовский бюджет. Но Эр-Рияд, уже вложившийся в обходные трубопроводы к Красному морю, вряд ли захочет отвлекать средства на еще более рискованный маршрут.

Поэтому инициатива Трампа — это, скорее, политическая риторика, призванная сбить панику, а не реальный инфраструктурный проект ближайших лет. Но сам факт ее появления подтверждает: в Вашингтоне осознают, что эпоха бесперебойных морских поставок с Ближнего Востока закончилась. И ищут — пусть пока на уровне концепций — выход из этого лабиринта.

Именно этот тупик и работает на российские интересы. Пока Ближний Восток погружается в логистический хаос, а американские политики ищут «запасной выход» на минных полях, российские маршруты — балтийские порты, трубопровод ВСТО, отгрузки с Дальнего Востока — остаются надежными, за рамками конфликта в Персидском  заливе: они не проходят через проливы, где нарушена штатная навигация, и не зависят от лояльности йеменских племен или иракских ополченцев. Возросший интерес к российской нефти подтверждает и независимый мониторинг: по данным портала Bloomberg, за четыре недели до 5 июля морские поставки российской нефти достигли 4,22 млн баррелей в сутки — максимума с 2022 года.

Более того, каждый новый виток эскалации на Ближнем Востоке не просто повышает цену барреля. Он перестраивает саму структуру спроса: покупатели начинают оценивать не только цену, но и надёжность маршрута. И в этой системе координат российская нефть, идущая в обход любых горячих точек, получает структурное преимущество. Это та самая «военная премия», которая теперь ложится не на ближневосточных производителей, а на поставщиков с предсказуемой логистикой.

Кроме того, для Китая — главного потребителя энергоносителей в мире — этот кризис становится серьезным аргументом в пользу повышения ставок на диверсификацию  поставок. Трубопроводная нефть из России по маршруту ВСТО, а также отгрузки из балтийских и дальневосточных портов выглядят на этом фоне гораздо надежнее морских перевозок, зависящих от американских гарантий безопасности в Персидском заливе и Красном море. А значит, переговорная позиция Москвы по новым нефтяным контрактам — будь то расширение ВСТО или долгосрочные поставки в Азию — объективно усиливается.

Таким образом, проект трубопровода Трампа (Киркук — Банияс) — это, скорее, сигнал союзникам и рынкам о том, что США ищут выход. Но пока этот выход не найден, Россия оказывается в уникальном положении: ее энергоносители идут по маршрутам, которые не нужно защищать авианосцами и не нужно согласовывать с десятком враждующих сторон. В мире, где карта военных рисков перекраивается еженедельно, такая предсказуемость стоит дорого — и с каждым днём будет стоить ещё дороже.

 

 

 

 

 

 

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Теги:
#логистика
#россия
#нефть
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