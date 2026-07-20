Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 20 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня вновь демонстрирует рост после незначительного снижения.
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Экономика
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
20 июля 2026 / 11:59
© Анна Волик/ ТАСС
Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 20 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня вновь демонстрирует рост после незначительного снижения.
По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 2,11% и торговались на уровне 1 917,2 и 770,37 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале Мосбиржи рос на 1,6 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,586 рубля.
К 10:40 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение до 1 936,66 пункта (-1,11%), индекс РТС составлял 778,19 пункта (-1,11%). Вместе с тем курс китайской валюты рос до 11,5895 рубля (+1,95 копейки).
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