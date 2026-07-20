Российский рынок акций снижается на открытии торгов

Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 20 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня вновь демонстрирует рост после незначительного снижения.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 2,11% и торговались на уровне 1 917,2 и 770,37 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале Мосбиржи рос на 1,6 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,586 рубля.

К 10:40 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение до 1 936,66 пункта (-1,11%), индекс РТС составлял 778,19 пункта (-1,11%). Вместе с тем курс китайской валюты рос до 11,5895 рубля (+1,95 копейки).