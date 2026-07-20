Российские ВС прошедшей ночью продолжили нанесение ударов по украинским портам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские ВС нанесли удар по задействованным в интересах ВСУ портам Украины
20 июля 2026 / 12:15
© Минобороны РФ/ ТАСС
Российские ВС прошедшей ночью продолжили нанесение ударов по украинским портам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Минувшей ночью Вооруженными силами РФ продолжено нанесение ударов по портам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Высокоточным оружием воздушного базирования и барражирующими боеприпасами нанесено поражение в порту Одесса (государственное предприятие "Морской торговый порт Одесса") резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ", - указали в российском оборонном ведомстве.
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