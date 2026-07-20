Павел Александров, международный обозреватель

В Берлине состоялась традиционная летняя пресс-конференция немецкого канцлера. Для местных и иностранных журналистов это единственная в году возможность, когда приглашенные примерно 200 журналистов получают возможность задать главе правительства ФРГ вопросы практически по всему спектру деятельности самого канцлера и возглавляемого им кабинета министров. Впрочем, корреспондентов заранее предупредили о необходимости воздержаться от вопросов «свойственных рядовым гражданам». Просьба, конечно, достаточно необычная, но, видимо, такая уж там «демократия».

Стремящий, как известно, к тому, чтобы «ввиду нарастающей угрозы нападения на НАТО со стороны России» сделать немецкий Бундесвер «самой сильной конвенциональной армией Европы», Фридрих Мерц вполне ожидаемо заявил присутствующим, что его беспокоит недостаточная готовность Германии к обороне. "Меня беспокоит то, что мы в настоящее время еще не находимся там, где должны бы находиться, ведь мы видим угрозу, которая перед нами предстает воочию каждый день", - сказал Мерц. "Я уже говорил и повторю еще раз: мы живем не в условиях войны, но мы живем и не в условиях мира", - считает канцлер. В то же время Мерц заявил, что Германия стремительно - "как никакая другая страна" - наверстывает упущенное в области обороны.

В этой связи официальный представитель МИД России Мария Захарова вполне логично отмечала, что Германия в милитаристском угаре забыла о той трагедии, которой обернулись ее прошлые попытки стать «главной военной силой Европы». О том, что реваншистские настроения будоражат близких к политическим элитам немецких русофобов, свидетельствуют недавние высказывания экс-главы аппарата Минобороны ФРГ Нико Ланге, который в соцсети Х призвал Европу «усилить давление на Калининградскую область и Крым».

По его мнению, Крым и Калининград должны быть не стратегическими форпостами России, а "дорогостоящими стратегическими уязвимостями". С учетом большого числа в ФРГ русофобов разного ранга и умственного развития остается только еще раз напомнить им всем, что Россия никогда никому не позволит посягнуть на Крым, Калининград или Балтийское море, любая провокация получит сокрушительный ответ.

Нынешняя летняя пресс-конференция Фридриха Мерца всего лишь вторая за время его пребывания в кресле канцлера ФРГ, и наблюдатели с известной долей иронии отмечают, что «на этот раз он даже никого не обругал». То есть не обрушивался на иммигрантов, которые «отбирают у немцев время на посещение врачей и вообще портят вид немецких городов», а также не критиковал обычных бюргеров, которые «ленятся на работе, предпочитая загорать на лужайках парков». Как нечто новое наблюдатели оценивают и тот факт, что канцлер даже не пожаловался на то, что «подвергается регулярным нападкам и невиданной доселе критике граждан в соцсетях».

Столичная Тегeszeitung (TAZ) считает, что у «демонстративного благодушия» Фридриха Мерца есть вполне объяснимые причины. Например, то, что находившееся в течение многих недель на грани развала его коалиционное правительство (ХДС/ХСС и СДПГ) смогло за последние дни прийти к компромиссу по основным положениям предстоящих социальных реформ, избавившись при этом от «сильной социал-демократической окраски». Как отмечает TAZ, эти реформы, хотя и не станут неолиберальной шоковой терапией, но, всё же, от них пострадают, в первую очередь, представители нижней части среднего сословия, низкооплачиваемые граждане, а также матери, воспитывающие детей в одиночку.

Согласно результатам актуальных соцопросов, большинство граждан ФРГ обеспокоены сейчас экономическим положением страны, и канцлер в ходе пресс-конференции охотно порассуждал на эту тему, достаточно многословно пообещав, что в обозримом будущем ФРГ выйдет из кризиса, но путь этот будет небыстрым и нелегким. Мерц выразил уверенность, что экономическое положение «постепенно улучшится», в частности, «за счет запланированных реформ и уменьшении бюрократии в ведомствах», хотя местные наблюдатели и напоминают, что на фоне продолжения войны США против Ирана и растущих в мире цен на энергоносители правительству Германии свои планы по росту экономики уже пришлось скорректировать.

Председателю ХДС Фридриху Мерцу пришлось отвечать и на вопросы о том, как он видит предвыборную ситуацию в парламент (Ландтаг) земли Саксония-Анхальт на востоке ФРГ, где «нерукопожатная» для немецких политэлит партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) вполне может получить в сентябре абсолютное большинство и, тем самым, право впервые в истории самостоятельно сформировать земельное правительство. С учетом того, что по всегерманским опросам АДГ опережает ХДС на 5%, личный рейтинг Фридриха Мерца упал до 13-14%, а рейтинг АдГ на территории бывшей ГДР приближается к 40%, ответ канцлера: «Мы сделаем всё возможное, чтобы не допустить АдГ к власти» прозвучал, мягко говоря, не слишком убедительно.