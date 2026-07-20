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Безопасность
Канцлер ФРГ озабочен «недостаточной боеготовностю» Бундесвера
Фридрих Мерц попытался сохранить хорошую мину при плохой игре
Канцлер ФРГ озабочен «недостаточной боеготовностю» Бундесвера Канцлер ФРГ озабочен «недостаточной боеготовностю» Бундесвера

Павел Александров, международный обозреватель

Павел Александров, международный обозреватель

В Берлине состоялась традиционная летняя пресс-конференция немецкого канцлера. Для местных и иностранных журналистов это единственная в году возможность, когда приглашенные примерно 200 журналистов получают возможность задать главе правительства ФРГ вопросы практически по всему спектру деятельности самого канцлера и возглавляемого им кабинета министров. Впрочем, корреспондентов заранее предупредили о необходимости воздержаться от вопросов «свойственных рядовым гражданам». Просьба, конечно, достаточно необычная, но, видимо, такая уж там «демократия».

Стремящий, как известно, к тому, чтобы «ввиду нарастающей угрозы нападения на НАТО со стороны России» сделать немецкий Бундесвер «самой сильной конвенциональной армией Европы», Фридрих Мерц вполне ожидаемо заявил присутствующим, что его беспокоит недостаточная готовность Германии к обороне. "Меня беспокоит то, что мы в настоящее время еще не находимся там, где должны бы находиться, ведь мы видим угрозу, которая перед нами предстает воочию каждый день", - сказал Мерц. "Я уже говорил и повторю еще раз: мы живем не в условиях войны, но мы живем и не в условиях мира", - считает канцлер. В то же время Мерц заявил, что Германия стремительно - "как никакая другая страна" - наверстывает упущенное в области обороны.

В этой связи официальный представитель МИД России Мария Захарова вполне логично отмечала, что Германия в милитаристском угаре забыла о той трагедии, которой обернулись ее прошлые попытки стать «главной военной силой Европы». О том, что реваншистские настроения будоражат близких к политическим элитам немецких русофобов, свидетельствуют недавние высказывания экс-главы аппарата Минобороны ФРГ Нико Ланге, который в соцсети Х призвал Европу «усилить давление на Калининградскую область и Крым».

По его мнению, Крым и Калининград должны быть не стратегическими форпостами России, а "дорогостоящими стратегическими уязвимостями". С учетом большого числа в ФРГ русофобов разного ранга и умственного развития остается только еще раз напомнить им всем, что Россия никогда никому не позволит посягнуть на Крым, Калининград или Балтийское море, любая провокация получит сокрушительный ответ.

Нынешняя летняя пресс-конференция Фридриха Мерца всего лишь вторая за время его пребывания в кресле канцлера ФРГ, и наблюдатели с известной долей иронии отмечают, что «на этот раз он даже никого не обругал». То есть не обрушивался на иммигрантов, которые «отбирают у немцев время на посещение врачей и вообще портят вид немецких городов», а также не критиковал обычных бюргеров, которые «ленятся на работе, предпочитая загорать на лужайках парков». Как нечто новое наблюдатели оценивают и тот факт, что канцлер даже не пожаловался на то, что «подвергается регулярным нападкам и невиданной доселе критике граждан в соцсетях».

Столичная Тегeszeitung (TAZ) считает, что у «демонстративного благодушия» Фридриха Мерца есть вполне объяснимые причины. Например, то, что находившееся в течение многих недель на грани развала его коалиционное правительство (ХДС/ХСС и СДПГ) смогло за последние дни прийти к компромиссу по основным положениям предстоящих социальных реформ, избавившись при этом от «сильной социал-демократической окраски». Как отмечает TAZ, эти реформы, хотя и не станут неолиберальной шоковой терапией, но, всё же, от них пострадают, в первую очередь, представители нижней части среднего сословия, низкооплачиваемые граждане, а также матери, воспитывающие детей в одиночку.  

Согласно результатам актуальных соцопросов, большинство граждан ФРГ обеспокоены сейчас экономическим положением страны, и канцлер в ходе пресс-конференции охотно порассуждал на эту тему, достаточно многословно пообещав, что в обозримом будущем ФРГ выйдет из кризиса, но путь этот будет небыстрым и нелегким. Мерц выразил уверенность, что экономическое положение «постепенно улучшится», в частности, «за счет запланированных реформ и уменьшении бюрократии в ведомствах», хотя местные наблюдатели и напоминают, что на фоне продолжения войны США против Ирана и растущих в мире цен на энергоносители правительству Германии  свои планы по росту экономики уже пришлось скорректировать.

Председателю ХДС Фридриху Мерцу пришлось отвечать и на вопросы о том, как он видит предвыборную ситуацию в парламент (Ландтаг) земли Саксония-Анхальт на востоке ФРГ, где «нерукопожатная» для немецких политэлит партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) вполне может получить в сентябре абсолютное большинство и, тем самым, право впервые в истории самостоятельно сформировать земельное правительство. С учетом того, что по всегерманским опросам АДГ опережает ХДС на 5%, личный рейтинг Фридриха Мерца упал до 13-14%, а рейтинг АдГ на территории бывшей ГДР приближается к 40%, ответ канцлера: «Мы сделаем всё возможное, чтобы не допустить АдГ к власти» прозвучал, мягко говоря, не слишком убедительно.

 

 

 

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Теги:
#мерц
#фрг
#бундесвер
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