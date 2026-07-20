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Месси заплакал после поражения сборной Аргентины в финале ЧМ
Месси заплакал после поражения сборной Аргентины в финале ЧМ Месси заплакал после поражения сборной Аргентины в финале ЧМ

Капитан сборной Аргентины и восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси заплакал после поражения команды в финале чемпионата мира по футболу 2026 года от команды Испании. Соответствующее сообщение  на своей странице Х разместил журналист Фабрицио Романо.

Капитан сборной Аргентины и восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси заплакал после поражения команды в финале чемпионата мира по футболу 2026 года от команды Испании. Соответствующее сообщение  на своей странице Х разместил журналист Фабрицио Романо.

Финальный матч завершился поражением аргентинцев после дополнительного времени со счетом 0:1.

Месси с 2023 года выступает за клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) "Интер Майами". В Европе 39-летний нападающий играл за французский "Пари Сен-Жермен" и испанскую "Барселону", в составе которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза - Суперкубок УЕФА и клубное мировое первенство.

Аргентинец является чемпионом мира (2022), серебряным призером мировых первенств (2014, 2026), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Месси также рекордсмен по числу "Золотых мячей".

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Теги:
#месси
#финал
#поражение
#чм
#слезы
#сборная аргентины
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