Предстоящий август года будет включать 21 рабочий день и 10 выходных при пятидневной рабочей неделе. Об этом со ссылкой на производственный календарь сообщает ТАСС.
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Общество
Жителей России в августе ждут 21 рабочий день и 10 выходных
20 июля 2026 / 12:45
© Александр Щербак/ ТАСС
Предстоящий август года будет включать 21 рабочий день и 10 выходных при пятидневной рабочей неделе. Об этом со ссылкой на производственный календарь сообщает ТАСС.
"Летом текущего года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями жители России будут работать 65 дней, а отдыхать - 27 дней. В 2025 году летом граждане отдыхали дольше на 2 дня - 29 дней, соответственно, и работали меньше - 63 дня", - заявила директор департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева.
Всего в 2026 году будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней - столько же, сколько и годом ранее.
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