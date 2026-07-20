Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
20 июля 2026 / 14:56
КОТИРОВКИ
USD
20/07
78.3987
EUR
20/07
89.8998
Новости часа
Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло 5 208 Песков: РФ приветствует контакты с США на уровне министров иностранных дел
Москва
20 июля 2026 / 14:56
Котировки
USD
20/07
currency
78.3987
0.0000
EUR
20/07
currency
89.8998
0.0000
Песков: РФ приветствует контакты с США на уровне министров иностранных дел
Песков: РФ приветствует контакты с США на уровне министров иностранных дел
20 июля 2026 / 14:12
Какие проблемы стоят перед новым премьер-министром Великобритании? Мнение
Какие проблемы стоят перед новым премьер-министром Великобритании? Мнение
20 июля 2026 / 14:04
Путин принял в Кремле министра иностранных дел КНДР
Путин принял в Кремле министра иностранных дел КНДР
20 июля 2026 / 13:34
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Русский мир / Политика и религия
Общество
Жителей России в августе ждут 21 рабочий день и 10 выходных
Жителей России в августе ждут 21 рабочий день и 10 выходных Жителей России в августе ждут 21 рабочий день и 10 выходных

Предстоящий август года будет включать 21 рабочий день и 10 выходных при пятидневной рабочей неделе. Об этом со ссылкой на производственный календарь сообщает ТАСС.

Предстоящий август года будет включать 21 рабочий день и 10 выходных при пятидневной рабочей неделе. Об этом со ссылкой на производственный календарь сообщает ТАСС.

"Летом текущего года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями жители России будут работать 65 дней, а отдыхать - 27 дней. В 2025 году летом граждане отдыхали дольше на 2 дня - 29 дней, соответственно, и работали меньше - 63 дня", - заявила директор департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева.

Всего в 2026 году будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней - столько же, сколько и годом ранее.

  • new_top
Теги:
#россияне
#рабочий день
#август
#выходные.
Также по теме:
20.07.2026 11:21
Главой Якутска избрали Дмитрия Садовникова
17.07.2026 21:58
ФАС России разработала новые правила возврата ж/д билетов
17.07.2026 20:46
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет 71%
17.07.2026 16:46
Фидан: Анкара поддержит все инициативы для возвращения Москвы и Киева к диалогу
17.07.2026 15:58
Азербайджан заявил о планах по возобновлению прямых рейсов с Россией
17.07.2026 14:15
Назначенный послом РФ Гладков вручил президенту Абхазии верительные грамоты
17.07.2026 11:22
В Госдуме предложили давать отцам новорожденных пять дней отпуска
16.07.2026 16:59
Путин: семейная ипотека является самым надежным инструментом поддержки
16.07.2026 11:21
Лавров: Россия и Китай планируют строительство новых пунктов пропуска на границе
15.07.2026 21:26
Мигрантов, приезжающих в Россию, обяжут покупать телефон с электронным профилем
Песков: РФ приветствует контакты с США на уровне министров иностранных дел
Песков: РФ приветствует контакты с США на уровне министров иностранных дел
Какие проблемы стоят перед новым премьер-министром Великобритании? Мнение
Какие проблемы стоят перед новым премьер-министром Великобритании? Мнение
Путин принял в Кремле министра иностранных дел КНДР
Путин принял в Кремле министра иностранных дел КНДР
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
14:14
Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло 5 208
13:57
Рубио: США по-прежнему стремятся к дипломатическому урегулированию с Ираном
13:45
Милей поблагодарил сборную Аргентины после финала ЧМ
13:32
СВР: Европу тревожит намерение Германии получить доступ к ядерному оружию
13:30
Марочко: недельные потери Киева составили более 10 тыс. солдат и наемников
13:15
Президент РФ поздравил шахматистов с профессиональным праздником
12:58
Вэнс стал отцом в четвертый раз
12:45
Жителей России в августе ждут 21 рабочий день и 10 выходных
12:27
Месси заплакал после поражения сборной Аргентины в финале ЧМ
12:15
Российские ВС нанесли удар по задействованным в интересах ВСУ портам Украины
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО