Жителей России в августе ждут 21 рабочий день и 10 выходных

Предстоящий август года будет включать 21 рабочий день и 10 выходных при пятидневной рабочей неделе. Об этом со ссылкой на производственный календарь сообщает ТАСС .

Предстоящий август года будет включать 21 рабочий день и 10 выходных при пятидневной рабочей неделе. Об этом со ссылкой на производственный календарь сообщает ТАСС.

"Летом текущего года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями жители России будут работать 65 дней, а отдыхать - 27 дней. В 2025 году летом граждане отдыхали дольше на 2 дня - 29 дней, соответственно, и работали меньше - 63 дня", - заявила директор департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева.

Всего в 2026 году будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней - столько же, сколько и годом ранее.