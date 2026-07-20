Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что он в четвертый раз стал отцом.
Песков: РФ приветствует контакты с США на уровне министров иностранных дел
20 июля 2026 / 14:12
Какие проблемы стоят перед новым премьер-министром Великобритании? Мнение
20 июля 2026 / 14:04
Путин принял в Кремле министра иностранных дел КНДР
20 июля 2026 / 13:34
Общество
Вэнс стал отцом в четвертый раз
20 июля 2026 / 12:58
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС
Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что он в четвертый раз стал отцом.
"Мы рады объявить, что сегодня утром родился наш малыш Алек Нил Вэнс", - следует из письменного заявления Вэнса в X.
Он отметил, что его жена и ребенок чувствуют себя хорошо, и поблагодарил сотрудников военно-медицинского Центра имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона.
У Вэнса и у его жены Уши уже есть два сына и дочь.
Также по теме:
17.07.2026 17:59Разрешение на открытие сезона получили более 80 пляжей Анапы
17.07.2026 16:59Ушла из жизни режиссер КВН Светлана Маслякова
17.07.2026 14:45Скончалась вдова народного артиста РФ Юрия Николаева
16.07.2026 17:59Агент Сэма Нила назвал причину смерти актера
16.07.2026 13:45Юрий Смирнов похоронен на Троекуровском кладбище
15.07.2026 16:43В Петербурге скончался художник Анатолий Заславский
15.07.2026 16:15Минфин США анонсировал выпуск золотой монеты с изображением Трампа
13.07.2026 16:17Новозеландский актер Сэм Нил скончался в возрасте 78 лет
13.07.2026 13:45Банк России выпустит монету, посвященную первому президенту Чечни
10.07.2026 18:14В Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие
Актуально