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Общество
Вэнс стал отцом в четвертый раз
Вэнс стал отцом в четвертый раз Вэнс стал отцом в четвертый раз

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что он в четвертый раз стал отцом.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что он в четвертый раз стал отцом.

"Мы рады объявить, что сегодня утром родился наш малыш Алек Нил Вэнс", - следует из письменного заявления Вэнса в X.

Он отметил, что его жена и ребенок чувствуют себя хорошо, и поблагодарил сотрудников военно-медицинского Центра имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона.

У Вэнса и у его жены Уши уже есть два сына и дочь.

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Теги:
#рождение
#вэнс
#сын.
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