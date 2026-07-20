Вэнс стал отцом в четвертый раз

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что он в четвертый раз стал отцом.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что он в четвертый раз стал отцом.

"Мы рады объявить, что сегодня утром родился наш малыш Алек Нил Вэнс", - следует из письменного заявления Вэнса в X.

Он отметил, что его жена и ребенок чувствуют себя хорошо, и поблагодарил сотрудников военно-медицинского Центра имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона.

У Вэнса и у его жены Уши уже есть два сына и дочь.