Путин принял в Кремле министра иностранных дел КНДР

Президент России Владимир Путин 19 июля встретился в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. С российской стороны во встрече, состоявшейся в Кремле, приняли участие Министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Президента Юрий Ушаков.

Президент России Владимир Путин 19 июля встретился в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. С российской стороны во встрече, состоявшейся в Кремле, приняли участие Министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Президента Юрий Ушаков.

Владимир Путин дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР и ещё раз выразил благодарность руководству и народу Корейской Народно-Демократической Республики за помощь в проведении СВО, подчеркнув, что подвиги корейских военных, которые помогали российским военным и были отмечены государственными наградами, никогда не забудут в России.

Президент также передал самые тёплые слова приветствия Председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну. В свою очередь Министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики выразила признательность за такие тёплые слова и сказала, что лидер КНДР Ким Чен Ын совсем недавно ещё раз подтвердил стратегическую направленность на всемерное развитие отношений с Российской Федерацией.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 20 июня на встрече с северокорейской коллегой заявил, что «С саммита в Пхеньяне в июне 2024 года прошло два года, и решения, которые там были одобрены нашими лидерами, последовательно воплощаются в жизнь. Вносим в этот процесс вклад и мы, как внешнеполитические ведомства, в частности, проводя уже третий раунд стратегического диалога».

По словам министра, союзнические отношения Москвы и Пхеньяна сохраняются и по сей день. «Наиболее ярко это проявилось в Курской области, где бойцы Корейской народной армии плечом к плечу сражались вместе с нашими бойцами за российскую землю, как за свою, и ценой жизни приближая освобождение этой земли от укронацистов и иностранных наемников», - сказал министр.

Ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН, кандидат философских наук Евгений Ким отмечает, что «развитие двухсторонних отношений между Россией и КНДР идет в соответствии с теми задачами и теми условиями, которые оговорены в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По линии политических контактов эти отношения активно развиваются. Владимир Путин очень редко принимает министров иностранных дел других государств, а здесь прошла теплая встреча и хороший разговор. Кроме того, сотрудничество двух стран развивается в разных областях, в частности военные из КНДР продолжают работу по разминированию территории Курской области. Также идут контакты по линии науки и туризма. Пока не было официального сообщения о том, что открыто трансграничное сообщение по мосту через реку Туманган. Но может быть это связано с тем, что по графикам контактов двух лидеров произойдет событие, когда оба лидера каким-то образом примут участие в открытии этого объекта».

Эксперт считает, что «что визит министра иностранных дел КНДР во многом связан с возможными контактами лидеров двух стран. Россия передала приглашение, и в принципе встреча лидеров возможна. И может быть именно к ДЭФ во Владивостоке будет приурочен визит и работа по пуску моста».