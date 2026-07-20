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Президент РФ поздравил шахматистов с профессиональным праздником
Президент РФ поздравил шахматистов с профессиональным праздником Президент РФ поздравил шахматистов с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил профессиональных шахматистов, тренеров и любителей с Международным днем шахмат, пожелав им незабываемых впечатлений и всего наилучшего. Текст обращения размещен на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин поздравил профессиональных шахматистов, тренеров и любителей с Международным днем шахмат, пожелав им незабываемых впечатлений и всего наилучшего. Текст обращения размещен на сайте Кремля.

"Этот древний интеллектуальный вид спорта пользуется популярностью во всем мире, объединяет вокруг своих идеалов и ценностей представителей разных возрастов и поколений, национальностей и культур. Он воспитывает в человеке умение логически мыслить и быстро принимать верные решения, целеустремленность и выдержку. И безусловно, мы по праву гордимся богатой историей и замечательными традициями отечественной шахматной школы, именами легендарных победителей и чемпионов", - указал глава государства. 

По его словам, в России уделяется серьезное внимание сбережению и развитию уникального творческого наследия выдающихся гроссмейстеров. По всей стране открываются секции, школы и клубы, организуются международные турниры и фестивали, а за шахматной доской собирается все больше молодежи, отметил Путин.

Он убежден, что праздник пройдет в атмосфере честного соперничества и дружеского общения, а также будет способствовать популяризации шахмат.

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Теги:
#праздник
#путин
#шахматисты
#путин
#праздник
#шахматисты
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