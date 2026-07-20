Какие проблемы стоят перед новым премьер-министром Великобритании? Мнение

Лидер правящей Лейбористской партии Великобритании Энди Бернэм намерен зарядить оптимизмом жителей страны в своей первой речи после вступления в должность премьер-министра. Об этом говорится в заявлении, распространенном политической командой Бернэма.

Ожидается, что 20 июля король Великобритании Карл III на аудиенции с Бернэмом в Букингемском дворце попросит того сформировать правительство. После этого лидер лейбористов заедет в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, где выступит с первой речью в новом статусе.

Отмечается, что Бернэм "изложит свои приоритеты для восстановления доверия к правительству". Предполагается, что в своем выступлении он укажет на необходимость "более стабильной и ответственной политики" в стране, учитывая, что он станет уже шестым премьером за последние 10 лет. Бернэм также расскажет о вызовах, которые стоят перед Соединенным Королевством, в том числе на международной арене. Он планирует завершить свое выступление на оптимистичной ноте, будучи уверенным в том, что "Британия сможет снова смотреть в будущее с надеждой".

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отмечает, что «проблемы перед Бернэмом стоят те же, что и перед Стармером. Это низкий рейтинг лейбористов, и конкретные инициативы, которые он может представить британцами с тем, чтобы удержаться в своей должности по крайне мере какое-то продолжительное время. Хотя рейтинг лейбористов стабилизировался на фоне смены премьер-министров, но это обычная история. С новым человеком связаны новые надежды. Но насколько он эти надежды сможет оправдать, покажет время. Ситуация в Великобритании очень сложная. Легче не будет, и Бернэм, как значительно более харизматичный лидер, чем Стармер, будет пробовать что-то сделать, но насколько возможно улучшение ситуации в стране, мы пока не знаем».

Эксперт считает, что «прогноз политической устойчивости нового британского правительства зависит от ряда факторов. Причем большая часть этих факторов находится вне страны. Надо посмотреть, как будут складываться отношения Бернэма с Европой, с США, как пройдут американские выборы в ноябре. Понятно, что он приходит с набором каких-то популярных мер, которые должна стабилизировать рейтинг лейбористов, иначе он с самого начала сильно рискует. А главной задачей Бернэма внутри страны будет попытка ограничить рейтинг «новых правых», и в этом плане он будет достаточно последователен. Уже несколько месяцев рейтинг новых правых не растет. Поэтому новый премьер попытается все свести к тому, чтобы классические партии плюс возможно «зеленые» и либерал-демократы смогли бы консолидировать политическую систему страны и не допустить ее дальнейшего развала, и сохранив двухполюсность британской политики».