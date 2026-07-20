Кремль в последние дни не контактировал по своей линии с представителями США, будет приветствовать возможные контакты на уровне глав дипломатических ведомств двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков: РФ приветствует контакты с США на уровне министров иностранных дел
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Политика
Песков: РФ приветствует контакты с США на уровне министров иностранных дел
20 июля 2026 / 14:12
Кремль в последние дни не контактировал по своей линии с представителями США, будет приветствовать возможные контакты на уровне глав дипломатических ведомств двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока в последние дни каких-то контактов по нашей линии не было", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Комментируя слова госсекретаря США Марко Рубио о его возможной встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, Песков заметил: "По линии министерства иностранных дел, по линии дипломатических ведомств, разумеется, контакты скорее технические осуществляются, но, если на уровне министров иностранных дел будет контакт, мы это будем только приветствовать".
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