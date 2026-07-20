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Песков: РФ приветствует контакты с США на уровне министров иностранных дел
Песков: РФ приветствует контакты с США на уровне министров иностранных дел Песков: РФ приветствует контакты с США на уровне министров иностранных дел

Кремль в последние дни не контактировал по своей линии с представителями США, будет приветствовать возможные контакты на уровне глав дипломатических ведомств двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль в последние дни не контактировал по своей линии с представителями США, будет приветствовать возможные контакты на уровне глав дипломатических ведомств двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока в последние дни каких-то контактов по нашей линии не было", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Комментируя слова госсекретаря США Марко Рубио о его возможной встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, Песков заметил: "По линии министерства иностранных дел, по линии дипломатических ведомств, разумеется, контакты скорее технические осуществляются, но, если на уровне министров иностранных дел будет контакт, мы это будем только приветствовать".

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Теги:
#сша
#россия
#рубио
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