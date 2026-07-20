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Марочко: недельные потери Киева составили более 10 тыс. солдат и наемников
Марочко: недельные потери Киева составили более 10 тыс. солдат и наемников Марочко: недельные потери Киева составили более 10 тыс. солдат и наемников

Недельные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) убитыми и ранеными составили более 10 тыс. солдат и наемников. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко во "ВКонтакте".

Недельные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) убитыми и ранеными составили более 10 тыс. солдат и наемников. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко во "ВКонтакте".

"Санитарные и безвозвратные потери противника составили порядка 10 155 украинских боевиков и наемников - на 215 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен вооруженным формированиям Украины в зоне ответственности группировки войск "Восток", действующей в Днепропетровской и Запорожской областях", - указал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Марочко отметил, что на неделе российские военные также уничтожили 4,6 тыс. беспилотников, 3 танка, 8 безэкипажных катеров, 48 орудий полевой артиллерии, 38 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 3 боевые машины РСЗО и свыше 600 различных боевых машин противника.

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Теги:
#потеря
#неделя
#марочко
#киев
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