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Безопасность
СВР: Европу тревожит намерение Германии получить доступ к ядерному оружию
СВР: Европу тревожит намерение Германии получить доступ к ядерному оружию СВР: Европу тревожит намерение Германии получить доступ к ядерному оружию

Намерение властей ФРГ получить прямой доступ к ядерному оружию вызывает в Европе крайнюю обеспокоенность с учетом реваншистских настроений в Берлине. Соответствующее сообщение распространило пресс-бюро СВР РФ.

Намерение властей ФРГ получить прямой доступ к ядерному оружию вызывает в Европе крайнюю обеспокоенность с учетом реваншистских настроений в Берлине. Соответствующее сообщение распространило пресс-бюро СВР РФ.

"Намерение нынешнего руководства Германии получить прямой доступ к ядерному оружию вызывает уже и в Европе крайнюю обеспокоенность с учетом реваншистских настроений в Берлине. Однако хорошо известен итог опыта создания "вундерваффе" гитлеровской Германией. Неужели история ничему не учит?!" - говорится в сообщении.

Отмечается, что одно из ключевых государств НАТО обеспокоено ведущимися в ФРГ научно-исследовательскими работами в сфере ядерного оружия. По мению экспертов НАТО, Берлин может в срок до одного года создать действующее ядерное взрывное устройство.

"Не исключается, что в воспаленных умах чиновников Ведомства федерального канцлера ФРГ уже зародились замыслы создания собственного "ядерного зонтика", - указали в СВР.

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Теги:
#фрг
#ядерное оружие
#европа
#доступ
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