СВР: Европу тревожит намерение Германии получить доступ к ядерному оружию

Намерение властей ФРГ получить прямой доступ к ядерному оружию вызывает в Европе крайнюю обеспокоенность с учетом реваншистских настроений в Берлине. Соответствующее сообщение распространило пресс-бюро СВР РФ.

Намерение властей ФРГ получить прямой доступ к ядерному оружию вызывает в Европе крайнюю обеспокоенность с учетом реваншистских настроений в Берлине. Соответствующее сообщение распространило пресс-бюро СВР РФ.

"Намерение нынешнего руководства Германии получить прямой доступ к ядерному оружию вызывает уже и в Европе крайнюю обеспокоенность с учетом реваншистских настроений в Берлине. Однако хорошо известен итог опыта создания "вундерваффе" гитлеровской Германией. Неужели история ничему не учит?!" - говорится в сообщении.

Отмечается, что одно из ключевых государств НАТО обеспокоено ведущимися в ФРГ научно-исследовательскими работами в сфере ядерного оружия. По мению экспертов НАТО, Берлин может в срок до одного года создать действующее ядерное взрывное устройство.

"Не исключается, что в воспаленных умах чиновников Ведомства федерального канцлера ФРГ уже зародились замыслы создания собственного "ядерного зонтика", - указали в СВР.