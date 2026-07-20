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Милей поблагодарил сборную Аргентины после финала ЧМ
Милей поблагодарил сборную Аргентины после финала ЧМ Милей поблагодарил сборную Аргентины после финала ЧМ

Президент Аргентины Хавьер Милей выразил благодарность сборной страны после финального матча чемпионата мира по футболу.

Президент Аргентины Хавьер Милей выразил благодарность сборной страны после финального матча чемпионата мира по футболу.

"Большое спасибо, игроки. Не сдавались до самого конца. Аргентина всегда на высоте", - указал он в соцсети X.

Некоторое время назад Милей заявил, что будет смотреть финал, как и все матчи турнира, в президентской резиденции и куртке государственной нефтегазовой компании YPF, чтобы не изменять традиции. В Аргентине распространено суеверие под названием "кабала", в соответствии с которым, если любимая команда победила, на следующий матч нужно воссоздать те же условия, что были при просмотре игры.

Финальная игра с участием сборных Аргентины и Испании состоялась в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). Испанцы одержали победу со счетом 1:0 в дополнительное время.

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Теги:
#финал
#сборная
#благодарность
#милей
#чм.
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