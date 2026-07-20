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Политика
Рубио: США по-прежнему стремятся к дипломатическому урегулированию с Ираном
Рубио: США по-прежнему стремятся к дипломатическому урегулированию с Ираном Рубио: США по-прежнему стремятся к дипломатическому урегулированию с Ираном

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские власти будут стремиться к дипломатическому урегулированию конфликта с Ираном.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские власти будут стремиться к дипломатическому урегулированию конфликта с Ираном.

"Соединенные Штаты всегда готовы к дипломатическому решению. Мы несколько раз пытались добиться этого с Ираном, и мы не оставим этих попыток", - отметил он при общении с журналистами.

"Я думаю, мы всегда готовы к дипломатическому взаимодействию. Но оно должно быть настоящим. Должна быть сделка, которую они будут готовы соблюдать", - указал Рубио.

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Теги:
#конфликт
#урегулирование
#иран.
#сша
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