Рубио: США по-прежнему стремятся к дипломатическому урегулированию с Ираном

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские власти будут стремиться к дипломатическому урегулированию конфликта с Ираном.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские власти будут стремиться к дипломатическому урегулированию конфликта с Ираном.

"Соединенные Штаты всегда готовы к дипломатическому решению. Мы несколько раз пытались добиться этого с Ираном, и мы не оставим этих попыток", - отметил он при общении с журналистами.

"Я думаю, мы всегда готовы к дипломатическому взаимодействию. Но оно должно быть настоящим. Должна быть сделка, которую они будут готовы соблюдать", - указал Рубио.