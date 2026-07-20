Киев направил армаду из 400 беспилотных летательных аппаратов на Москву, но российские системы противовоздушной обороны (ПВО) "разобрали" ее. Со стороны России последует "отдельный" ответ на эту атаку, заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

Киев направил армаду из 400 беспилотных летательных аппаратов на Москву, но российские системы противовоздушной обороны (ПВО) "разобрали" ее. Со стороны России последует "отдельный" ответ на эту атаку, заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

"Зеленскому за деньги Запада нужно продемонстрировать способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик! 400 дронов - это огромная армада, способная закрыть все небо, но наши ПВО ее разобрали. За покушение на Москву будет отдельная благодарность", - указал он в своем Telegram-канале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин информировал о том, что с 20:30 мск 19 июля до 05:00 мск в направлении столичного региона направлялось свыше 400 вражеских БПЛА. Большая часть ликвидирована силами ПВО на дальних подступах, еще 85 беспилотников уничтожено на подлете к Москве, сообщил он.