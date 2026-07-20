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Asahi: 60% граждан Японии недовольны, что женщины не наследуют императорский престол
Asahi: 60% граждан Японии недовольны, что женщины не наследуют императорский престол Asahi: 60% граждан Японии недовольны, что женщины не наследуют императорский престол

Большинство граждан Японии (60%) не довольны тем, что дочь императора не имеет права унаследовать его престол при отсутствии сыновей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного общенациональной газетой Asahi. О согласии с нынешней системой наследования трона заявили лишь 29% опрошенных японцев.

Большинство граждан Японии (60%) не довольны тем, что дочь императора не имеет права унаследовать его престол при отсутствии сыновей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного общенациональной газетой Asahi. О согласии с нынешней системой наследования трона заявили лишь 29% опрошенных японцев.

Вместе с тем в поддержку правительства нынешнего премьер-министра Санаэ Такаити высказались 53% респондентов. Это стало резким падением по сравнению с предыдущим июньским исследованием, когда симпатии в отношении кабмина высказали 60% участников опроса.

Кроме того, 57% участников исследования высказали недовольство недостатком усилий правительства в борьбе с ростом цен. Японские граждане также выразили неудовольствием тем, что действующий премьер слишком жестко продвигает в парламенте законы, в том числе и об императорской семье.

Для разрешения проблемы нехватки наследников престола он позволяет принимать в императорскую семью мужчин из 11 так называемых младших боковых ветвей, которые лишились этого статуса в 1947 году. Однако закон по-прежнему требует передавать престол только по прямой мужской линии. У нынешнего императора Японии Нарухито и императрицы Масако есть только дочь - принцесса Айко.

Опрос "Асахи" проводился 18 и 19 июля методом телефонного интервью с участием более тысячи человек, определенных по методу случайной компьютерной выборки.

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Теги:
#недовольство
#женщины
#престол
#японцы
#император
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