The Times: в Германии наблюдается "смена настроения" в сторону переговоров с Россией

В Германии усиливаются настроения в пользу начала переговоров с Россией. Об этом со ссылкой на анонимный источник пишет британская газета The Times .

В Германии усиливаются настроения в пользу начала переговоров с Россией. Об этом со ссылкой на анонимный источник пишет британская газета The Times.

Как отмечается, в ФРГ наблюдается "смена настроения" в отношении переговоров с Россией и были предприняты различные, не скоординированные усилия по налаживанию каналов связи с Москвой. В качестве посредника между двумя странами может выступить бывший сопредседатель общественного форума "Петербургский диалог", бывший глава ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла, который поддерживает контакты с российской стороной, указывает издание.

Некоторое время назад газета Die Zeit информировала о том, что в Берлине уже несколько недель активно готовятся к переговорам с Москвой.

В начале июня президент России Владимир Путин заявил, что РФ не отказывалась от диалога со странами Европы и не навязывает кандидатуры переговорщиков.