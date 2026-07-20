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The Times: в Германии наблюдается "смена настроения" в сторону переговоров с Россией
The Times: в Германии наблюдается "смена настроения" в сторону переговоров с Россией The Times: в Германии наблюдается "смена настроения" в сторону переговоров с Россией

В Германии усиливаются настроения в пользу начала переговоров с Россией. Об этом со ссылкой на анонимный источник пишет британская газета The Times.

В Германии усиливаются настроения в пользу начала переговоров с Россией. Об этом со ссылкой на анонимный источник пишет британская газета The Times.

Как отмечается, в ФРГ наблюдается "смена настроения" в отношении переговоров с Россией и были предприняты различные, не скоординированные усилия по налаживанию каналов связи с Москвой. В качестве посредника между двумя странами может выступить бывший сопредседатель общественного форума "Петербургский диалог", бывший глава ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла, который поддерживает контакты с российской стороной, указывает издание.

Некоторое время назад газета Die Zeit информировала о том, что в Берлине уже несколько недель активно готовятся к переговорам с Москвой.

В начале июня президент России Владимир Путин заявил, что РФ не отказывалась от диалога со странами Европы и не навязывает кандидатуры переговорщиков. 

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Теги:
#германия
#переговоры
#россия
#смена настроения
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