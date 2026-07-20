Число заболевших Эболой в ДР Конго составило более 2,3 тыс.

Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) возросло до 2 344, увеличившись за сутки на 77. Соответствующие данные приводит министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.

Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) возросло до 2 344, увеличившись за сутки на 77. Соответствующие данные приводит министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.

Количество летальных исходов от Эболы составляет 930. За прошедшие сутки скончались 37 человек. Показатель смертности - 39,7%.

В медучреждениях остаются 724 пациента. Показатель отслеживания контактов заразившихся Эболой составляет 85,8%.

Вспышка Эболы на востоке ДРК и в Уганде началась 15 мая. Лихорадке подвержены пять конголезских провинций с эпицентром в провинции Итури.