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Число заболевших Эболой в ДР Конго составило более 2,3 тыс.
Число заболевших Эболой в ДР Конго составило более 2,3 тыс. Число заболевших Эболой в ДР Конго составило более 2,3 тыс.

Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) возросло до 2 344, увеличившись за сутки на 77. Соответствующие данные приводит министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.

Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) возросло до 2 344, увеличившись за сутки на 77. Соответствующие данные приводит министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.

Количество летальных исходов от Эболы составляет 930. За прошедшие сутки скончались 37 человек. Показатель смертности - 39,7%.

В медучреждениях остаются 724 пациента. Показатель отслеживания контактов заразившихся Эболой составляет 85,8%.

Вспышка Эболы на востоке ДРК и в Уганде началась 15 мая. Лихорадке подвержены пять конголезских провинций с эпицентром в провинции Итури.

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Теги:
#заболевшие
#др конго
#эбола.
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