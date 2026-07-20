Российские средства ПВО нейтрализовали 917 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 8 управляемых авиабомб и 917 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 8 управляемых авиабомб и 917 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиационных бомб, 4 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 917 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 185 525 беспилотников, 666 зенитных ракетных комплексов, 30 222 танка и других боевых бронемашин, 1 761 боевая машина реактивных систем залпового огня, 35 829 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 970 единиц специальной военной автомобильной техники.