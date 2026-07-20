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Политика
Трамп призвал Карни взять под контроль лесные пожары в Канаде
Трамп призвал Карни взять под контроль лесные пожары в Канаде Трамп призвал Карни взять под контроль лесные пожары в Канаде

Президент США Дональд Трамп заявил, что в беседе с премьер-министром Канады Марком Карни призвал более активно принимать меры для взятия под контроль ситуации с лесными пожарами в стране, дым от которых ранее окутал ряд крупных американских городов. Он также допустил, что будет добиваться от Оттавы выплаты компенсации.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в беседе с премьер-министром Канады Марком Карни призвал более активно принимать меры для взятия под контроль ситуации с лесными пожарами в стране, дым от которых ранее окутал ряд крупных американских городов. Он также допустил, что будет добиваться от Оттавы выплаты компенсации.

"Я сказал ему: "Вам следует прекратить распространение этих пожаров, которые отравляют нам воздух. Воздух в США отравлен", - указал Трамп при общении с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. "Нужно прекратить эти пожары. Если мы можем помочь Канаде, мы поможем", - подчеркнул он. "Но, может быть, они должны заплатить нам какую-то компенсацию или что-то подобное. Или, может быть, нам следует применить какие-то пошлины", - добавил американский лидер.

Трамп 17 июля пригрозил Канаде повышением таможенных пошлин из-за ситуации с лесными пожарами, дым от которых в последние дни периодически окутывал ряд крупных городов США, включая Вашингтон, Нью-Йорк, Детройт и Чикаго. По его словам, вашингтонская администрация "считает Канаду ответственной за тот факт, что она не содержит должным образом свои леса". Из-за этого "в США без какой-либо необходимости проникает отвратительный, грязный и вредный воздух", заключил глава Белого дома.

Согласно последним данным канадских властей, на территории страны порядка 950 лесных пожаров, около 130 из них пока не удается взять под контроль.

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Теги:
#трамп
#карни
#лесные пожары
#канада.
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