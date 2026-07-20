Цена газа в Европе впервые с конца марта поднялась выше $700 за 1 тыс. куб. м

Стоимость природного газа на бирже в Европе в ходе торгов в понедельник впервые с 23 марта поднялась выше $700 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне. Такая динамика наблюдается в свете очередного витка эскалации между США и Ираном на Ближнем Востоке 8 июля.

Стоимость природного газа на бирже в Европе в ходе торгов в понедельник впервые с 23 марта поднялась выше $700 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне. Такая динамика наблюдается в свете очередного витка эскалации между США и Ираном на Ближнем Востоке 8 июля.

Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до уровня около $716 за 1 тыс. куб. м, или €60,515 за МВт·ч.

Рост котировок с начала дня составлял более 5%.

8 июля американские ВС впервые с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном провели несколько серий ударов по территории Ирана якобы в ответ на атаку по торговому судну в Ормузском проливе. В тот же день американский президент США Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия с исламской республикой.

В качестве ответа Тегеран начал наносить удары по ближневосточным объектам США, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.