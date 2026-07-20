Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с коллегой из КНДР Цой Сон Хи.
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Политика
Лавров провел встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи
20 июля 2026 / 16:13
© Официальный Telegram-канал официального представителя МИД России Марии Захаровой/ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с коллегой из КНДР Цой Сон Хи.
Как заявили ранее в российском дипведомстве, Цой Сон Хи прибыла в Москву с официальным визитом по приглашению Лаврова.
В минувшее воскресенье президент России Владимир Путин принял главу МИД КНДР в Кремле. На встрече присутствовали Лавров и помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
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