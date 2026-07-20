Лавров провел встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с коллегой из КНДР Цой Сон Хи.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с коллегой из КНДР Цой Сон Хи.

Как заявили ранее в российском дипведомстве, Цой Сон Хи прибыла в Москву с официальным визитом по приглашению Лаврова.

В минувшее воскресенье президент России Владимир Путин принял главу МИД КНДР в Кремле. На встрече присутствовали Лавров и помощник главы российского государства Юрий Ушаков.