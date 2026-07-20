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Песков: Россия сохраняет открытость к диалогу с Европой
Песков: Россия сохраняет открытость к диалогу с Европой Песков: Россия сохраняет открытость к диалогу с Европой

Россия сохраняет открытость к диалогу с европейскими странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия сохраняет открытость к диалогу с европейскими странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия продолжает быть открытой к диалогу, мы никогда не были инициаторами сворачивания отношений", - отметил он при общении с журналистами.

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Теги:
#песков
#диалог
#россия
#европа.
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