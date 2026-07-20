Песков: Россия сохраняет открытость к диалогу с Европой

Россия сохраняет открытость к диалогу с европейскими странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия сохраняет открытость к диалогу с европейскими странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия продолжает быть открытой к диалогу, мы никогда не были инициаторами сворачивания отношений", - отметил он при общении с журналистами.