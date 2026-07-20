Россия сохраняет открытость к диалогу с европейскими странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Политика
Песков: Россия сохраняет открытость к диалогу с Европой
20 июля 2026 / 16:30
© Михаил Синицын/ ТАСС
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