Энди Бернэм вступил в должность премьер-министра Великобритании

Новый лидер правящей Лейбористской партии Великобритании Энди Бернэм вступил в должность премьер-министра, получив мандат на формирование правительства от короля Карла III. Кадры аудиенции, которая прошла в Букингемском дворце, публикует пресс-служба монарха.

Новый лидер правящей Лейбористской партии Великобритании Энди Бернэм вступил в должность премьер-министра, получив мандат на формирование правительства от короля Карла III. Кадры аудиенции, которая прошла в Букингемском дворце, публикует пресс-служба монарха.

"Его Величество принял на аудиенции достопочтенного члена парламента Энди Бернэма и поручил ему сформировать новое правительство. Достопочтенный член парламента Энди Бернэм принял предложение короля и по случаю своего назначения премьер-министром и первым лордом казначейства совершил традиционную церемонию целования рук", - указали в пресс-службе, опубликовав фото с рукопожатием монарха и нового премьера.

Как отмечает вещательная корпорация Би-би-си, хотя официально церемония называется "целование рук", в реальности премьеры руку королю уже не целуют.

Теперь 56-летний Бернэм направится в премьерскую резиденцию на Даунинг-стрит, где выступит с обращением к жителям Соединенного Королевства. Он стал уже третьим премьером, которого утвердил Карл III, занявший королевский трон в сентябре 2022 года.

Некоторое время назад монарх принял отставку Кира Стармера.