В США бензин вновь вырос в цене до $4 за галлон

В США средняя цена галлона (3,79 литра) бензина вновь подорожала до $4. Об этом информировала национальная автомобильная ассоциация (AAA).

В США средняя цена галлона (3,79 литра) бензина вновь подорожала до $4. Об этом информировала национальная автомобильная ассоциация (AAA).

Сообщается, что стоимость галлона обычного топлива марки Regular на 20 июля составляет $4 литра за галлон. Цена галлона дизельного топлива поднялась выше $5 и составила $5,1. При этом еще в начале июля галлон бензина стоил $3,84, а дизельного топлива - $4,81.

Самой дорогой бензин в штате Калифорния - стоимость галлона там составляет $5,49. Цена бензина существенно выше среднего по стране отмечается на всем западном побережье США, а также в штатах Аляска, Иллинойс, Нью-Йорк и Пенсильвания.

Исторический максимум средней цены на бензин в США был зафиксирован в июне 2022 года, когда цена одного галлона превысила $5.