Президент РФ гарантировал учителям защиту жизни и здоровья

Президент России Владимир Путин подписал указ , предусматривающий гарантии российским учителям защиты от угрозы причинения вреда жизни или здоровью в связи с осуществлением педагогической деятельности.

Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий гарантии российским учителям защиты от угрозы причинения вреда жизни или здоровью в связи с осуществлением педагогической деятельности.

Кроме того, российские педагоги получили право на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с их деятельностью, трудовых прав, социальных гарантий и получением мер соцподдержки.