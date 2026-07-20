Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий гарантии российским учителям защиты от угрозы причинения вреда жизни или здоровью в связи с осуществлением педагогической деятельности.
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Общество
Президент РФ гарантировал учителям защиту жизни и здоровья
20 июля 2026 / 17:14
© Александр Казаков/ ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий гарантии российским учителям защиты от угрозы причинения вреда жизни или здоровью в связи с осуществлением педагогической деятельности.
Кроме того, российские педагоги получили право на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с их деятельностью, трудовых прав, социальных гарантий и получением мер соцподдержки.
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