Президент РФ гарантировал учителям защиту жизни и здоровья

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Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий гарантии российским учителям защиты от угрозы причинения вреда жизни или здоровью в связи с осуществлением педагогической деятельности.

Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий гарантии российским учителям защиты от угрозы причинения вреда жизни или здоровью в связи с осуществлением педагогической деятельности.

Кроме того, российские педагоги получили право на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с их деятельностью, трудовых прав, социальных гарантий и получением мер соцподдержки.

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Теги:
#гарантии
#здоровье
#путин
#защита
#учителя
#жизнь
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