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Политика
FT: в Евросоюзе все менее охотно поддерживают антироссийские санкции
FT: в Евросоюзе все менее охотно поддерживают антироссийские санкции FT: в Евросоюзе все менее охотно поддерживают антироссийские санкции

В Европейском союзе начала ослабевать поддержка новых санкций против России, так как правительства европейских стран опасаются, что такого рода меры могут нанести ущерб их ведущим компаниям. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Financial Times (FT).

В Европейском союзе начала ослабевать поддержка новых санкций против России, так как правительства европейских стран опасаются, что такого рода меры могут нанести ущерб их ведущим компаниям. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Financial Times (FT).

Согласно публикации, ряд стран, включая Австрию, Германию, Грецию, Италию, Португалию и Францию, потребовали исключений из 21-го пакета ограничительных мер или заблокировали инициируемые Брюсселем рестрикции.

Отмечается, что Греция выступила против новых санкций, поскольку запрет Еврокомиссии на транспортировку российского СПГ может нанести удар по судоходной компании Dynagas. Германия и Португалия добиваются послабления ограничений на закупку российской рыбы, ссылаясь на необходимость поддержки своих перерабатывающих предприятий.

Франция и Италия, будучи одними из главных туристических направлений Европы, хотят смягчения визовой политики в отношении граждан РФ. А Австрия вновь попросила разблокировать активы, связанные с банком Raiffeisen, указывает издание.

15 июля послы государств ЕС провалили попытку согласовать 21-й пакет антироссийских санкций, переговоры отложены до 23 июля.

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Теги:
#ес
#россия
#санкции
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