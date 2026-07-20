Jeland запустил продажи нового кроссовера J7 в России

Российский автомобильный бренд Jeland открыл продажи среднеразмерного кроссовера J7, следует из сообщения бренда.

"Российский автомобильный бренд Jeland объявляет о начале продаж нового среднеразмерного кроссовера Jeland J7. Модель представлена в двух комплектациях: "Комфорт" - с передним приводом, "Престиж" - с передним и полным приводом. Стоимость автомобиля стартует от 2 649 000 рублей с учетом всех выгод", - говорится в сообщении.

Кроссовер получил 1,6-литровый турбированный двигатель, работающий с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Мотор представлен в двух вариантах мощности: 150 лошадиных сил для автомобилей с передним приводом и 186 лошадиных сил для полноприводного исполнения.

Рекомендованная розничная стоимость Jeland J7 в комплектации "Комфорт" составляет 2,849 млн рублей, в комплектации "Престиж" с передним приводом - 3,049 млн рублей, с полным - 3,349 млн рублей.

Бренд Jeland образован в рамках стратегического партнерства холдинга АГР и компании Defetoo. Производство полного цикла Jeland J7 налажено на автозаводе холдинга АГР в Шушарах.