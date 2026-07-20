Jeland запустил продажи нового кроссовера J7 в России

Российский автомобильный бренд Jeland открыл продажи среднеразмерного кроссовера J7, следует из сообщения бренда.
Российский автомобильный бренд Jeland открыл продажи среднеразмерного кроссовера J7, следует из сообщения бренда.
"Российский автомобильный бренд Jeland объявляет о начале продаж нового среднеразмерного кроссовера Jeland J7. Модель представлена в двух комплектациях: "Комфорт" - с передним приводом, "Престиж" - с передним и полным приводом. Стоимость автомобиля стартует от 2 649 000 рублей с учетом всех выгод", - говорится в сообщении.
Кроссовер получил 1,6-литровый турбированный двигатель, работающий с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Мотор представлен в двух вариантах мощности: 150 лошадиных сил для автомобилей с передним приводом и 186 лошадиных сил для полноприводного исполнения.
Рекомендованная розничная стоимость Jeland J7 в комплектации "Комфорт" составляет 2,849 млн рублей, в комплектации "Престиж" с передним приводом - 3,049 млн рублей, с полным - 3,349 млн рублей.
Бренд Jeland образован в рамках стратегического партнерства холдинга АГР и компании Defetoo. Производство полного цикла Jeland J7 налажено на автозаводе холдинга АГР в Шушарах.