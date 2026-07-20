WP: США оказались на грани полномасштабной войны с Ираном

Соединенные Штаты приближаются к началу полномасштабной войны с Ираном после гибели американских военных в Ираке и Иордании. Об этом со ссылкой на американского чиновника пишет газета The Washington Post (WP).

Соединенные Штаты приближаются к началу полномасштабной войны с Ираном после гибели американских военных в Ираке и Иордании. Об этом со ссылкой на американского чиновника пишет газета The Washington Post (WP).

Как отмечается, Пентагон начал наращивать число военных самолетов на Ближнем Востоке. Вместе с тем расширение военных действий США может быть осложнено сокращающимися запасами средств ПВО и дальнобойных снарядов, а также ограничениями возможностей для переброски дополнительных войск и самолетов в регион из-за боевых повреждений.

По утверждению собеседника WP, у США недостаточно ресурсов для безопасного проведения операций.

Очередная эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля. ВС США впервые с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана, якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия с исламской республикой. В качестве ответа Иран начал наносить удары по ближневосточным объектам США, находящимся на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.