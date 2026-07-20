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Безопасность
В Шебекине жертвами атаки дрона ВСУ по автобусу стали пять человек
В Шебекине жертвами атаки дрона ВСУ по автобусу стали пять человек В Шебекине жертвами атаки дрона ВСУ по автобусу стали пять человек

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно нанес удар по пассажирскому автобусу в городе Шебекино Белгородской области, пять человек погибли, еще 23 получили ранения. Соответствующее сообщение разместил врио губернатора Александр Шуваев в "Максе".

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно нанес удар по пассажирскому автобусу в городе Шебекино Белгородской области, пять человек погибли, еще 23 получили ранения. Соответствующее сообщение разместил врио губернатора Александр Шуваев в "Максе".

"В понедельник в городе Шебекино беспилотник неонацистских киевских террористов целенаправленно и цинично атаковал пассажирский автобус. Предварительно, в результате бесчеловечной и подлой атаки погибли пятеро ни в чем не повинных мирных жителей, включая несовершеннолетнего. Четыре женщины и мальчик скончались от полученных травм", - указал он.

Шуваев уточнил, что медицинская помощь оказывается 23 пострадавшим, среди которых есть 17-летний подросток. Состояние троих раненых оценивается как крайне тяжелое. 

В прокуратуре региона заявили, что ведомство поставило на контроль соблюдение прав граждан после удара ВСУ по автобусу.

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Теги:
#атака
#погибшие
#автобус
#дрон
#всу
#шебекино
#всу
#атака
#погибшие
#автобус
#дрон
#шебекино
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